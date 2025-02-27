Российский Ил-114-300 защитят от молний

«Росэлектроника» разработала аппаратуру для защиты Ил-114-300 от молний

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» завершил поставку Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) партии специализированных разрядников для перспективного регионального самолета Ил-114-300. Об этом говорится на сайте пресс-службы госкорпорации.

Эти высокотехнологичные компоненты обеспечат надежную защиту бортовой электроники от воздействия молниевых разрядов и иных электромагнитных импульсов, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Разрядники, представляющие собой ключевой элемент защиты электрических цепей от перенапряжения, действуют по принципу преднамеренного разрушения в случае превышения допустимого напряжения, тем самым предотвращая повреждение дорогостоящего оборудования самолета.

В рамках проекта ОАК получила неуправляемые разрядники Р-86, произведенные Научно-исследовательским институтом газоразрядных приборов «Плазма». Каждый разрядник способен выдерживать статическое напряжение 8-12 кВ и динамическое напряжение до 20 кВ, гарантируя бесперебойную работу бортовой аппаратуры даже при попадании молнии или воздействии индуцированных грозовых перенапряжений.

«Росэлектроника» планирует осуществить следующую поставку аналогичных разрядников для Ил-114-300 до конца 2025 года.

В марте прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация возобновила программу летных испытаний Ил-114-300. По данным госкорпорации, второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П. А. Воронина. За штурвалом самолета находился командир воздушного судна, заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Сухарь.

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