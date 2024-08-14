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Новые авиалайнеры ускоряют глобальное потепление сильнее старых самолетов, выяснили ученые

ERL: инверсионные выбросы новых самолетов дольше удерживают тепло в атмосфере

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Depositphotos

Международная группа ученых из Великобритании и Германии выяснила, что новые авиалайнеры с более экологичными и экономичными двигателями парадоксальным образом оказались хуже для климата по сравнению с более старыми авиабортами. Исследование опубликовано в научном журнале журнале Environmental Research Letters (ERL). 

По словам специалистов, гражданская авиация вносит вклад в глобальное потепление двумя способами: выбросами углерода при сжигании авиатоплива и за счет инверсионных, или конденсационных следов, остающихся в воздухе за самолетом. Инверсионные следы формируют перистые облака, помогающие удерживать тепло в атмосфере.

Современные коммерческие и частные лайнеры предназначены для полетов на высоте около 12 километров, где воздух разрежен и оказывает меньше аэродинамического сопротивления. Это позволяет снизить расход горючего и сократить углеродные выбросы.

Для сравнения, маршруты старых самолетов пролегали в 11 километрах над землей.

В новом исследовании команда использовала машинные данные о более чем 64 тыс. инверсионных следов самолетов, выполнявших рейсы над Северной Атлантикой.

Как показал анализ, и рейсы авиакомпаний, и бизнес-джеты оставляют более стойкие конденсационные полосы, которые дольше удерживают тепло.

Ученые установили, что менее экологичные двигатели старых самолетов выбрасывали больше сажи, которая ускоряла рассеивание инверсионных следов в небе.

Ранее исследователи выяснили, как именно инверсионные следы самолетов усугубляют парниковый эффект.

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