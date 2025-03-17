Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владельцев собак планируют уголовно наказывать за нападения их питомцев

«Известия»: владельцев животных планируют наказывать за смерть человека
close
cynoclub/Shutterstock/FOTODOM

В России могут ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека по неосторожности из-за нападения питомцев. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишут «Известия».

«Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными», — заявил первый зампред комитета по экологии Владимир Бурматов.

Согласно предлагаемым поправкам, владельца животного смогут осудить на срок до трех лет лишения свободы в случае, если его животное нападет на человека, а пострадавший скончается.

Недавно Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.

До этого глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей.

Ранее в Бурятии алабай вцепился в лицо ребенку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами