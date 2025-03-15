В Бурятии алабай вцепился в лицо ребенку

В Бурятии собака сорвалась с цепи и напала на ребенка

В Баргузинском районе Бурятии семилетняя девочка госпитализирована после нападения алабая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичный Усть-Баргузин».

Семилетняя девочка шла в дом детского творчества, когда на нее набросилась собака, пес повалил ребенка и вцепился ему в лицо. Школьницу сумела отбить от пса прохожая, женщина отогнала животное и отвезла пострадавшую в больницу.

По данным республиканского МВД, владелец собаки установлен. Установлено, что пес сорвался с цепи, сбежал из вольера, вырвался на улицу и набросился на ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам местных жителей, алабай часто бегает на улице без присмотра.

До этого сообщалось, что в Кировской области ребенок попал в больницу после того, как собака вцепилась ему в лицо. Первоклассник катался на ватрушке, когда на него напал пес. Агрессивный зверь схватил ребенка за капюшон, затем вцепился в лицо. Вскоре собаку удалось прогнать. Первоклассник попал в больницу, ему наложили три шва и отпустили домой, ребенок восстанавливается.

Ранее в Томской области домашняя такса напала на грудного ребенка, его не спасли.