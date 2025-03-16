В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул животных

Депутат Бурматов предложил увеличить до 50 тысяч рублей штраф за самовыгул собак

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что направил в правительство два законопроекта: поправку в КоАП и УК. В первом законопроекте депутат предложил ужесточить ответственность за самовыгул и ввести штраф до 50 тысяч рублей, если собака никому не причинила вреда.

Однако, если собака причинила здоровью значимый ущерб, то должна наступать уголовная ответственность, отметил депутат.

«До трех лет лишения свободы по ужесточенной статье ... . Это уже поправка в УК», — пояснил Бурматов.

Депутат назвал самовыгул собак «безответственностью и злом».

До этого глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя недавний инцидент с нападением собак, который случился в Бурятии, заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей.

Ранее в Сочи две домашние хаски напали на девятилетнего школьника, разорвав ему лицо.