В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за самовыгул собак

В России необходимо ввести уголовную ответственность для хозяев за самовыгул собак, чтобы защитить жизни людей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя недавний инцидент с нападением собак, который случился в Бурятии.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал он.

По словам сенатора, ответственность всегда несут люди. Он считает, что ответственность за самовыгул следует ужесточить.

16 марта сообщалось, что в Джидинском районе Бурятии две собаки напали на чабана и разорвали ему вену. Спасти мужчину не удалось.

Позже глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что власти будут рассматривать вопрос об ужесточении наказания за самовыгул животных.

«Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе», — отметил Цыденов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, собак усыпили.

Ранее в Сочи две домашние хаски напали на девятилетнего школьника, разорвав ему лицо.