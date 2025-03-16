В Краснодаре потушили крупный пожар в лесном массиве

Спасателям удалось потушить пожар в лесном массиве в районе Гидростроителей города Краснодара. Об этом сообщается на сайте регионального лесопожарного центра.

«В 18:00 мск лесной пожар ликвидирован на примерной площади 8 га», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что распространение огня в лесном массиве локализовали к 16:00.

До этого глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко рассказал, что пожарные локализовали два очага возгорания лесной подстилки в районе аула Малое Псеушхо и села Анастасиевки в Краснодарском крае.

Несколькими часами ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края заявило, что сотрудники экстренных служб локализовали лесной пожар на территории региона. Из заявления следует, что возгорание было зафиксировано в районе трех населенных пунктов — Червяков, Псеушко и Анастасиевка. Всего к ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников экстренных служб, которые задействовали семь единиц специальной техники.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.