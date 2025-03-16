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В Краснодарском крае локализовали очаги возгорания лесной подстилки

Пожарные локализовали лесное возгорание в районах Малого Псеушхо и Анастасиевки
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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА Новости

Пожарные локализовали два очага возгорания лесной подстилки в районе аула Малое Псеушхо и села Анастасиевки в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают спасатели, лесничие и казаки. На месте пожара на нефтебазе остается сильное задымление», — написал глава округа.

Бойко добавил, что ликвидация очагов возгорания продолжается.

Несколькими часами ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что сотрудники экстренных служб локализовали лесной пожар на территории региона. Из заявления следует, что возгорание было зафиксировано в районе трех населенных пунктов — Червяков, Псеушко и Анастасиевка. Всего к ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников экстренных служб, которые задействовали семь единиц специальной техники.

Ранее в Туапсе для борьбы с пожаром на нефтекомплексе привлекли дополнительные силы.

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