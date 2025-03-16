Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огнеборцы локализовали природное возгорание в Краснодарском крае

В трех населенных пунктах Краснодарского края локализовали лесное возгорание
close
Depositphotos

Сотрудники экстренных служб локализовали лесной пожар, произошедший на территории Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов в Telegram-канале.

Из заявления следует, что возгорание было зафиксировано в районе трех населенных пунктов — Червяков, Псеушко и Анастасиевка. В первом и втором населенных пунктах лесной пожар был локализован в 2:20 мск на площади 2,3 гектара и 5,1 гектара соответственно.

«Локализовано лесное возгорание в районе населенного пункта Анастасиевка <...> в 3:20 [мск] на примерной площади 8,1 гектара», — добавили в ведомстве.

В ночь на 16 марта глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале сообщил, что в соответствующем районе выявили три очага возгорания. Они находятся на участке Георгиевского лесничества.

По словам чиновника, пламя распространилось на площади 10 гектаров. Огонь охватил лесную подстилку и сухую траву.

Всего к ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников экстренных служб, которые задействовали семь единиц специальной техники. Бойко подчеркнул, что никакой угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в Приморском крае ввели режим реагирования из-за распространения природных пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами