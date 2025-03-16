Огнеборцы локализовали природное возгорание в Краснодарском крае

Сотрудники экстренных служб локализовали лесной пожар, произошедший на территории Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов в Telegram-канале.

Из заявления следует, что возгорание было зафиксировано в районе трех населенных пунктов — Червяков, Псеушко и Анастасиевка. В первом и втором населенных пунктах лесной пожар был локализован в 2:20 мск на площади 2,3 гектара и 5,1 гектара соответственно.

«Локализовано лесное возгорание в районе населенного пункта Анастасиевка <...> в 3:20 [мск] на примерной площади 8,1 гектара», — добавили в ведомстве.

В ночь на 16 марта глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале сообщил, что в соответствующем районе выявили три очага возгорания. Они находятся на участке Георгиевского лесничества.

По словам чиновника, пламя распространилось на площади 10 гектаров. Огонь охватил лесную подстилку и сухую траву.

Всего к ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников экстренных служб, которые задействовали семь единиц специальной техники. Бойко подчеркнул, что никакой угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в Приморском крае ввели режим реагирования из-за распространения природных пожаров.