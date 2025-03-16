В Краснодаре спасатели локализовали крупный пожар в лесном массиве

В Краснодаре локализовали пожар в лесном массиве на площади 8 гектаров

Спасатели остановили распространение огня в лесном массиве в районе Гидростроителей Краснодара, площадь пожара составила 8 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба краевого лесопожарного центра.

В сообщении говорится, что на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в районе «Гидростроя» со стороны леса. Поначалу спасатели приступили к тушению лесного пожара на примерной площади 1 га, но огонь распространялся.

В итоге к 16:00 мск удалось локализовать пожар на площади 8 га, заявили в лесопожарном центре. Сейчас проводится комплекс мер по полной ликвидации возгорания.

До этого глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал, что пожарные локализовали два очага возгорания лесной подстилки в районе аула Малое Псеушхо и села Анастасиевки в Краснодарском крае.

Несколькими часами ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что сотрудники экстренных служб локализовали лесной пожар на территории региона. Из заявления следует, что возгорание было зафиксировано в районе трех населенных пунктов — Червяков, Псеушко и Анастасиевка. Всего к ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников экстренных служб, которые задействовали семь единиц специальной техники.

Ранее в Приморском крае ввели режим реагирования из-за распространения природных пожаров.