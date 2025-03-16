Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре спасатели локализовали крупный пожар в лесном массиве

В Краснодаре локализовали пожар в лесном массиве на площади 8 гектаров
close
Пресс-служба Авиалесоохраны

Спасатели остановили распространение огня в лесном массиве в районе Гидростроителей Краснодара, площадь пожара составила 8 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба краевого лесопожарного центра.

В сообщении говорится, что на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в районе «Гидростроя» со стороны леса. Поначалу спасатели приступили к тушению лесного пожара на примерной площади 1 га, но огонь распространялся.

В итоге к 16:00 мск удалось локализовать пожар на площади 8 га, заявили в лесопожарном центре. Сейчас проводится комплекс мер по полной ликвидации возгорания.

До этого глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщал, что пожарные локализовали два очага возгорания лесной подстилки в районе аула Малое Псеушхо и села Анастасиевки в Краснодарском крае.

Несколькими часами ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило, что сотрудники экстренных служб локализовали лесной пожар на территории региона. Из заявления следует, что возгорание было зафиксировано в районе трех населенных пунктов — Червяков, Псеушко и Анастасиевка. Всего к ликвидации пожара привлекли 25 сотрудников экстренных служб, которые задействовали семь единиц специальной техники.

Ранее в Приморском крае ввели режим реагирования из-за распространения природных пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами