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Посол раскрыл, как на Кипре отметят юбилей Победы

Посол Зязиков: на Кипре пройдет акция «Бессмертный полк» к юбилею Победы
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Virginia Mayo/AP

Посол России на Кипре Мурат Зязиков рассказал в интервью газете Simerin, как в республике отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, дипмиссия РФ вместе с Российским центром науки и культуры в Никосии успешно реализует совместно с организациями соотечественников целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы достойнейшим образом отметить 9 мая.

«Кульминацией юбилейных торжеств станет традиционно многотысячное шествие «Бессмертного полка» в Лимасоле и праздничный автопробег по городам Кипра», — сообщил дипломат.

Он выразил надежду, что муниципальные власти Кипра окажут организационную поддержку при проведении мероприятий.

14 марта заместитель директора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько сообщила, что руководители нескольких государств Латинской Америки посетят Москву 9 мая, чтобы участвовать в праздновании Парада Победы.

На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

Ранее американские блогеры рассказали, что их поразило в Музее Победы в Москве.

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80 лет Победы
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