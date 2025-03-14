Лидеры нескольких стран Латинской Америки приедут в Москву на парад Победы

Руководители нескольких государств Латинской Америки посетят Москву 9 мая, чтобы участвовать в праздновании Парада Победы. Об этом сообщила заместитель директора департамента государственного протокола Министерства иностранных дел России Елена Подолько, пишет ТАСС.

Обращаясь к послам латиноамериканских и карибских стран, она подчеркнула, что департамент государственного протокола взял на себя организацию визитов и обеспечит все необходимые условия для их проведения. Подробности о составе делегаций и программе визитов пока не разглашаются.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве.

На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным также подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

Ранее заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы.