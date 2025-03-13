Бывший судья Эндрю Наполитано, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и блогер Марио Науфал посетили Россию. На днях они побывали в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Издание отмечает, что особое впечатление на гостей произвел тот факт, что за годы Второй мировой войны в рабство в Германию угнали не менее 5 млн жителей СССР. Джонсон при этом признался, что в США принято воспевать героизм только американских солдат, как освободителей людей из концлагерей.

«У нас, в США, распространено мнение, что это американская армия освободила все концлагеря. Но в этом музее очень доходчиво показано, что это не так и каким в реальности был подвиг русских солдат», — подчеркнул бывший аналитик ЦРУ.

Гости ознакомились с выставкой «Подвиг народа», а также посетили залы «Памяти и скорби» и «Лица Победы».

Наполитано отметил, что посещение экспозиции стало для него «эмоциональным и трогательным» опытом. Он также подчеркнул, что в американских школах часто говорится о том, что «русские помогли американцам победить немцев», а не наоборот.

Ранее учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев пообщался с Марио Науфалом.