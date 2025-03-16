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На Кубани рассказали о борьбе с пожаром на мусорном полигоне в Новороссийске

На месте горения свалки в Новороссийске отсыпали 20,2 тысячи кубометров грунта
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Оперативный штаб - Краснодарский край

Специалисты продолжают бороться с пожаром на мусорном полигоне в Новороссийске. Для ликвидации возгорания было отсыпано свыше 20,2 тыс. кубометров грунта, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По его информации, площадь пожара составляет 2,1 тыс. кв. м. К тушению дополнительно привлекли порядка 30 специалистов и 36 единиц техники, в том числе автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.

В оперштабе также заявили, что с 13 по 16 марта в работах принимали участие 342 человека и 245 единиц спецтехники. Помощь городу оказывают соседние муниципалитеты, среди которых Крымск, Абинск, Геленджик и Горячий Ключ.

В ночь на 13 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о возгорании на местном мусорном полигоне.

Прокуратура Краснодарского края проверяет законность работы мусорного полигона. По ее информации, полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

В жилых зонах, которые находятся рядом с этой свалкой, выявили чрезмерное загрязнение воздуха.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконные свалки.

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