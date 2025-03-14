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Названы последствия горения мусорного полигона в Новороссийске

В районе пожара на свалке в Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществ
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Телеграм-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

В жилых зонах, которые находятся рядом с горящим мусорным полигоном в Новороссийске, превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«На территории жилой застройки поселка Убых, села Владимировка, станицы Натухаевской выявлены превышения ПДК по показателям: сажа, взвешенные вещества», — заявили в ведомстве.

В ночь на 13 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о возгорании в городе на мусорном полигоне. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Прокуратура Краснодарского края проверяет законность работы этого мусорного полигона. По ее информации, полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. В надзорном ведомстве отметили, что ранее за аналогичные возгорания виновные лица привлекались к административной ответственности, в том числе по инициативе краевой прокуратуры.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконные свалки.

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