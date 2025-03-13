Прокуратура проведет проверку после масштабного пожара на свалке в Новороссийске

Прокуратура намерена проверить законность работы мусорного полигона в Новороссийске, где произошел пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По информации прокуратуры, полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. В ведомстве отметили, что ранее за аналогичные возгорания виновные лица привлекались к административной ответственности, в том числе по инициативе краевой прокуратуры. Для проверки законности деятельности администрации полигона на место выехали сотрудники прокуратуры Новороссийска, Южного межрегионального управления Росприроднадзора и территориального подразделения главного управления МЧС России по краю.

В ночь на 13 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о возгорании в городе на мусорном полигоне. По его словам, на место происшествия оперативно направились сотрудники экстренных служб. В тушении приняли участие пять пожарных расчетов и 20 человек.

В конце августа прошлого года на мусорном полигоне в Новороссийске уже происходил пожар. Площадь возгорания тогда составила 2 тысячи квадратных метров.

Ранее в Москве произошел пожар на крыше ТЭЦ-16.