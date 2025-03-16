Подозреваемому в ликвидации националиста Ганула предъявили обвинение

Подозреваемому в ликвидации радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года Демьяна Ганула предъявили обвинение. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на представителя специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Украинское издание «Страна.ua», что по подозрению в рамках дела был задержан старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шалаев.

В публикации говорится, что суд попросил отправить фигуранта дела под стражу без возможности выйти под залог.

Ганула ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов. Накануне ЕСПЧ возложил ответственность за это на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отреагировал на ликвидацию националиста Ганула в Одессе.