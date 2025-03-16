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В сети появилось видео с жителем Суджи, хвалившим украинских и российских военных

Появилось видео с жителем Суджи, хвалившим военных ВСУ, а потом бойцов ВС РФ

В сети появилось видео, на котором якобы житель города Суджа Курской области сначала хвалит военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а потом российскую армию. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «Блокнот Россия».

Ролик смонтирован из двух фрагментов. На первом мужчина в разговоре с украинскими военными раскритиковал президента России Владимира Путина и похвалил ВСУ. На втором фрагменте показана его встреча с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. На видео мужчина со слезами на глазах благодарит врио главы региона за освобождение города.

«Мы вас принимали как своих! Мы вас ждали, ребята! Очень сильно ждали!» — сказал житель города.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее военкор рассказал, что жителям Суджи приходилось прятаться в подвалах.

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