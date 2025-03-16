Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор рассказал, что жителям Суджи приходилось прятаться в подвалах

Военный эксперт Дандыкин: в подвалах Суджи пряталось около 100 пропавших жителей
close
РИА Новости

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал изданию NEWS.ru, что в подвалах Суджи укрывались около 100 пропавших мирных жителей.

По словам эксперта, мирные граждане использовали законсервированные продукты, также их спасала помощь окружающих.

«Кто-то в подвалах прятался без света и газа, кто-то по квартирам. Была в подвалах консервация, народ там зажиточный, у кого частные дома, чем-то делились», — поделился Дандыкин.

Он сравнил ситуацию с оккупацией фашистскими войсками во время Второй мировой войны. Тогда, по словам Дандыкина, немцы тоже выгоняли мирное население из домов, и тем приходилось скрываться в подвалах.

До этого украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK говорил, что Украина продолжит свои военные операции в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами