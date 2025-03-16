Военкор рассказал, что жителям Суджи приходилось прятаться в подвалах

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал изданию NEWS.ru, что в подвалах Суджи укрывались около 100 пропавших мирных жителей.

По словам эксперта, мирные граждане использовали законсервированные продукты, также их спасала помощь окружающих.

«Кто-то в подвалах прятался без света и газа, кто-то по квартирам. Была в подвалах консервация, народ там зажиточный, у кого частные дома, чем-то делились», — поделился Дандыкин.

Он сравнил ситуацию с оккупацией фашистскими войсками во время Второй мировой войны. Тогда, по словам Дандыкина, немцы тоже выгоняли мирное население из домов, и тем приходилось скрываться в подвалах.

До этого украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK говорил, что Украина продолжит свои военные операции в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.