Бойцы группировки войск «Север» эвакуировали около 40 мирных жителей, в том числе лежачих больных, из освобожденной Суджи в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные наносили удары по жилым домам с помощью артиллерии и беспилотников. Теперь российские военнослужащие эвакуируют гражданских лиц, выживших при оккупации Суджи противником. Бойцы «Севера» вывезли в безопасное место около 40 человек, в том числе тех, кому тяжело передвигаться.

«Среди эвакуированных были и лежачие больные», — отметили в министерстве.

15 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области было вывезено 275 жителей, включая 11 детей. Он отметил, что эвакуация людей продолжается.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.