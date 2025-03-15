Хинштейн назвал число эвакуированных из освобожденных частей Курской области

Хинштейн: из освобожденных частей Курской области вывезли 275 человек

С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая 11 детей. Об этом сообщил врио Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«174 наших жителя сейчас размещены в ПВР, всех остальных забрали родственники. Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью!»‎, — говорится в сообщении.

Врио губернатора отметил, что эвакуация жителей продолжается. Так, 15 марта из приграничных зон вывезли 34 человека.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее началось разминирование освобожденной части Курской области.