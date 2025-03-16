На митинге в Белграде началась давка

Давка началась в толпе на митинге в Белграде незадолго до его окончания

В Белграде незадолго до завершения массового митинга возникла давка и паника среди участников. Причиной стал запуск светошумовых гранат неизвестными лицами, пишет RT.

Как сообщают очевидцы, после инцидента протестующие начали экстренно покидать площадь у здания парламента. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что территория быстро опустела.

До этого митингующие заполнили весь центр Белграда.

По данным МВД Сербии, число протестующих в Белграде достигло 31 тысячи человек.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее колонна протестующих на тракторах прибыла к парламенту Сербии.