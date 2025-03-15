Колонна протестующих на тракторах прибыла к парламенту Сербии

Колонна из около 100 тракторов и тысячи протестующих собралась на площади перед зданием парламента в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, трактора расставлены в ряд на удалении от здания парламента Сербии. На них видна национальная символика, флаги, а также протестные лозунги.

По данным МВД Сербии, число протестующих в Белграде достигло 31 тысячи человек.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.