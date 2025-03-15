В Новороссийске продолжается тушение пожара на мусорном полигоне

В Новороссийске самосвалы высыпали на горящую свалку 15,8 тыс. кубометров грунта

В Новороссийске 58 единиц спецтехники привлекли к тушению пожара на мусорном полигоне. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В настоящее время площадь возгорания составляет 2,1 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы около 40 человек и 58 единиц транспорта, в том числе автоцистерны, водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаваторы. Горящую свалку заливают водой и засыпают грунтом.

«Выполнено более тысячи рейсов самосвалами и отсыпано свыше 15,8 тысячи кубометров грунта», — отмечается в сообщении.

Пожар, вспыхнувший утром в четверг, изначально распространился на 2,5 тысячи квадратных метров, но ночью пожарным удалось его локализовать. 14 марта глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что площадь возгорания на городском мусорном полигоне сократилась до 2,1 тысячи квадратных метров. Он подчеркнул отсутствие угрозы распространения огня на лесные массивы и жилые кварталы.

Прокуратура Краснодарского края проверяет законность работы этого мусорного полигона. По ее информации, свалка эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

Ранее жителей Новороссийска попросили выбрасывать меньше мусора.