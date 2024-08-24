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Жителей Новороссийска попросили выбрасывать меньше мусора

Новороссийцев попросили выкидывать меньше мусора из-за пожара на полигоне

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«Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

Администрация Раевского сельского округа обратилась к станичникам с просьбой выбрасывать меньше мусора из-за пожара на полигоне в Новороссийске. Обращение опубликовано в Telegram-канале администрации.

Из-за сложностей с приемом мусора местных жителей попросили компостировать у себя на участках очистки овощей и фруктов, ботву и ветки с огорода. А также спрессовывать и сминать пластиковые бутылки, различную упаковку, целлофан, бумагу.

Кроме этого, в администрации попросили временно воздержаться от вывоза мебели и крупногабаритного мусора.

Утром 24 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что площадь пожара на мусорном полигоне на вторые сутки сократилась до 700 кв. метров. Он пояснил, что пожарные ликвидировали возгорание всю ночь. По его словам, пожарные тушат два очага площадью в 200 и 500 кв. метров. В ликвидации участвуют два пожарных расчета, три самосвала, две водовозки, бульдозер и экскаватор.

Накануне в МЧС сообщали, что пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали на площади 1,6 тыс. кв. метров. По словам Кравченко, максимальная площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. метров.

Ранее в Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на полигоне бытовых отходов.

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