Пожар на свалке в Новороссийске локализован

Площадь пожара на полигоне в Новороссийске уменьшилась до 2,1 тысячи квадратов

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что площадь пожара на городском мусорном полигоне сократилась до 2,1 тысячи квадратных метров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пожар, вспыхнувший утром в четверг, изначально распространился на 2,5 тысячи квадратных метров, но ночью пожарным удалось его локализовать. Кравченко подчеркнул отсутствие угрозы распространения огня на лесные массивы и жилые кварталы.

Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы значительные силы и средства: 90 человек и 61 единица спецтехники. Выполнено более 400 рейсов самосвалов с грунтом.

Администрация организовала круглосуточное дежурство для мониторинга ситуации.

До этого в жилых зонах рядом с горящей свалкой в Новороссийске выявили чрезмерное загрязнение воздуха.

Ранее жителей Новороссийска попросили выбрасывать меньше мусора.