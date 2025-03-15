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Политолог Колчин уверен, что Зеленский не признает поражение в Курской области

Политолог Колчин: Зеленский откажется признать поражение в Курской области
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен признавать поражение вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом заявил политолог Петр Колчин в интервью с «ОТР».

Эксперт отметил, что предложение сложить оружие является единственным способом спасения для украинских войск, оказавшихся в окружении. Однако для Киева согласие на капитуляцию будет восприниматься как признание военных неудач.

«Для Зеленского это слишком болезненно, и, как мы видели не раз, Киев не признает своих поражений. Капитуляция подразделений по приказу Зеленского равносильна признанию своих поражений на фронте, что Киев делать, конечно же, не будет», — подчеркнул политолог.

Поэтому, как считает Колчин, весьма вероятно, что украинский президент снова откажется от приказа о капитуляции, предпочитая пожертвовать жизнями своих солдат.

14 марта президент России Владимир Путин заявил, комментируя призыв американского коллеги Дональда Трампа «пощадить украинских военных», что окруженная группировка ВСУ в Курской области должна сдаться в плен.

На следующий день Зеленский написал в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины в Курской области не попали в окружение российских войск и продолжают удерживать «соответствующие группировки».

Ранее Песков заявил, что у ВСУ истекает время на прекращение боя в Курской области.

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