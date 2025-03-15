Песков заявил, что у ВСУ истекает время на прекращение боя в Курской области

Песков: время сложить оружие у ВСУ под Курском сокращается, как шагреневая кожа

Предложение президента России Владимира Путина украинской армии сложить оружие в Курской области пока действует, однако время истекает. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — заявил он.

До этого Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе своего американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие.

15 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что на данный момент в Курской области находятся до 7 тыс. солдат ВСУ. В публикации говорится, что пути отхода украинских солдат находятся под круглосуточной атакой дронов, поэтому выход с оккупированных территорий осложнен.

Ранее эксперт рассказал, сколько военной техники ВСУ могли оставить в Курской области.