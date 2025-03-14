Путин ответил на просьбу Трампа «пощадить украинских военных»

Путин заявил, что Киев должен приказать ВСУ сдаться в плен в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил во время совещания Совбеза, что Киев для реализации призыва президента США Дональда Трампа «пощадить украинских военных» должен отдать приказ бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен в Курской области. Об этом соообщает РИА Новости.

По словам Путина, в случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение.

В пятницу, 14 марта, президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что попросил российского коллегу Владимира Путина «пощадить полностью окруженные» силы Вооруженных сил Украины. Кроме того, глава Белого дома заявил о высоких шансах разрешения ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин провел встречу со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом вечером 13 марта. По его словам, американский спецпредставитель предоставил российской стороне дополнительные сведения. В свою очередь, Путин через Уиткоффа передал для Трампа «информацию и дополнительные сигналы».

Ранее Россия выдвинула США свои требования к перемирию на Украине.