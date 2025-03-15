Политолог предупредил о возможном ухудшении ситуации в Сербии

Савин: ситуация с протестами в Сербии может ужесточиться

Ситуация с протестами в Сербии может ужесточиться. Об этом заявил главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин, передает RT.

По его словам, жители страны все чаще выдвигают требования в адрес действующего президента Александра Вучича. Политолог утверждает, что Западу выгодно раскачивать протесты в Сербии.

«Там явно есть агентура посольств Британии, Соединенных Штатов, которые заинтересованы в нагнетании этой обстановки», — сказал Савин.

В то же время в Сербии есть силы, которые настроены против Запада, добавил он.

По данным МВД Сербии, число протестующих в Белграде достигло 31 тысячи человек.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.