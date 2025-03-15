В Белграде на зданиях около администрации президента заметили снайперов

Снайперы разместились на зданиях в районе администрации президента Сербии Александра Вучича, где проходит акция протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, снайперы были замечены на здании парламента и Конституционного суда Сербии. Кроме того, здание парламента оцеплено сотрудниками полиции.

По данным МВД Сербии, число протестующих в Белграде достигло 31 тысячи человек.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.