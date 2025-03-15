Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирали у жителей оккупированных населенных пунктов Курской области информацию о месте работы их родных, а также о наличии у них статуса военнослужащего, возможно, для шантажа. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная жительница села Казачья Локня Наталья Мороз.

«Документы проверяли, есть ли кто в полиции, служит ли в армии кто, воюет ли кто. Есть ли кто на атомной станции работающий, кто на важных предприятиях работает, — заявила пенсионерка.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее российские бойцы освободили от ВСУ два населенных пункта в Курской области.