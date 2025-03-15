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Группировка войск «Север» освободила два населенных пункта в Курской области

Минобороны: ВС России освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. В ходе боя пострадали десантные, штурмовые, а также бригады терробороны противника.

Военнослужащие ВС РФ нанесли поражение украинской стороне с помощью оперативно-тактической авиации и артиллерии в районах 16 населенных пунктов в Сумкой области.

До этого сообщалось, что инженерные войска армии России начали работы по разминированию территорий в приграничных районах Курской области.

По данным Минобороны, бойцы вошли на освобожденную от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорию с целью восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, которые необходимы для обеспечения мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после боевых действий.

За прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее в Госдуме заявили о триумфе российских войск в Курской области.

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