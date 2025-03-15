Военный корреспондент RT Влад Андрица снял репортаж около супермаркета «Пятерочка» в Судже, рядом с которым ранее фотографировались украинские военные. Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалевана. Видим, что от нее буквально ничего не осталось», — сказал Влад.

Он отметил, что рядом стоящий «Магнит» бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не тронули.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска заняли в Судже Курской области популярный среди украинских военнослужащих продовольственный магазин «Пятерочка». По его словам, супермаркет, который стал местом паломничества «одичалых укропитеков» и был ими безжалостно разграблен, отбита у ВСУ.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее военкор опроверг пленение бойца ВСУ, посмеявшегося над ассортиментом «Пятерочки» в Судже.