Информация о том, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который во время вторжения в Курскую область посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в городе Суджа, попал в плен, не соответствует действительности. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что плененного военнослужащего мобилизовали 11 сентября, поэтому он никак не мог находиться в Судже летом.

11 января сообщалось, что боец Вооруженных сил Украины, высмеявший содержимое прилавков «Пятерочки» в Судже, попал в плен в Курской области.

До этого украинские солдаты захватили в плен в Харьковской области итальянского пиццамейкера Джанни Ченни, который воевал на стороне Вооруженных сил России в качестве добровольца.

Ченни — уроженец Неаполя. У него есть жена и двое детей. Он работал на родине и в Финляндии, а затем переехал в Россию, где устроился в самарский ресторан итальянской кухни на должность шеф-повара. В 2024 году он уволился.

Ранее взятый в плен украинский военный рассказал, как попал в Курскую область.