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Военкор опроверг пленение бойца ВСУ, посмеявшегося над ассортиментом «Пятерочки» в Судже

Военкор Коц опроверг взятие в плен бойца ВСУ, высмеивающего «Пятерочку» в Судже
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Телеграм-канал «SHOT»

Информация о том, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который во время вторжения в Курскую область посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в городе Суджа, попал в плен, не соответствует действительности. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что плененного военнослужащего мобилизовали 11 сентября, поэтому он никак не мог находиться в Судже летом.

11 января сообщалось, что боец Вооруженных сил Украины, высмеявший содержимое прилавков «Пятерочки» в Судже, попал в плен в Курской области.

До этого украинские солдаты захватили в плен в Харьковской области итальянского пиццамейкера Джанни Ченни, который воевал на стороне Вооруженных сил России в качестве добровольца.

Ченни — уроженец Неаполя. У него есть жена и двое детей. Он работал на родине и в Финляндии, а затем переехал в Россию, где устроился в самарский ресторан итальянской кухни на должность шеф-повара. В 2024 году он уволился.

Ранее взятый в плен украинский военный рассказал, как попал в Курскую область.

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