На Украине заявили о повреждении энергообъектов ж/д системы

В УЖД заявили о повреждении энергообъектов под Днепропетровском и Запорожьем

Компания «Украинские железные дороги» (УЖД) утром 15 марта заявила в Telegram-канале о повреждении энергообъектов ж/д системы в Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской областей.

В сообщении также указали об отключении электроснабжения на нескольких участках ж/д дороги. На места аварий направили резервные тепловозы. Подробностей о поврежденных объектах и их расположении не приводится.

Этим же утром объекту критической инфраструктуры, который находится на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, был нанесен ущерб. При этом глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров не стал уточнять, о каком именно сооружении идет речь. Он лишь добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

В ночь на 15 марта в Одесской области произошли взрывы, после которых на территории региона было зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.

Как рассказал глава местной военной администрации Олег Кипер, в результате жители города Черноморска временно остались без света. К ликвидации последствий привлекались сотрудники оперативных служб.

Ранее в подполье рассказали о взрыве в районе завода по производству ракет в Днепропетровской области.