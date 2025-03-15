Город в Одесской области остался без электричества после взрывов

Город Черноморск в Одесской области Украины после взрывов оказался без электроснабжения. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:02 по московскому времени.

Над ликвидацией последствий происшествия работают оперативные службы, добавил Кипер.

Незадолго до этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе были слышны взрывы. Фиксировались перебои с электроснабжением.

12 марта сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. По информации украинских властей, сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Одессу захотели вернуть в состав России.