В Запорожской области выявили повреждение инфраструктурного объекта

Объекту критической инфраструктуры, который находится на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, был нанесен ущерб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров.

«Поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов», — говорится в заявлении.

Чиновник не стал уточнять, о каком именно сооружении идет речь. Он лишь добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

В ночь на 15 марта в Одесской области произошли взрывы, после которых на территории региона было зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.

Как рассказал глава местной военной администрации Олег Кипер, в результате жители города Черноморска временно остались без света. К ликвидации последствий привлекались сотрудники оперативных служб.

До этого несколько взрывов произошли в административном центре Сумской области. Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил, что всего их было 11. При этом другие подробности не поступали.

Ранее в подполье рассказали о взрыве в районе завода по производству ракет в Днепропетровской области.