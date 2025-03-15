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В Запорожской области выявили повреждение инфраструктурного объекта

Федоров: в подконтрольной Киеву части Запорожской области поврежден объект
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объекту критической инфраструктуры, который находится на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, был нанесен ущерб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров.

«Поврежден объект инфраструктуры в одном из населенных пунктов», — говорится в заявлении.

Чиновник не стал уточнять, о каком именно сооружении идет речь. Он лишь добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

В ночь на 15 марта в Одесской области произошли взрывы, после которых на территории региона было зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.

Как рассказал глава местной военной администрации Олег Кипер, в результате жители города Черноморска временно остались без света. К ликвидации последствий привлекались сотрудники оперативных служб.

До этого несколько взрывов произошли в административном центре Сумской области. Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил, что всего их было 11. При этом другие подробности не поступали.

Ранее в подполье рассказали о взрыве в районе завода по производству ракет в Днепропетровской области.

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