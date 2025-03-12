В Курской области завели дело о мошенничестве с «зубами дракона» на 156 млн рублей

В Курской области возбудили дело об афере с «зубами дракона» на 156 млн рублей

В Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 156 млн рублей при производстве и поставке бетонных пирамид — «зубов дракона» — для возведения линий заграждения в регионе. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В мошенничестве подозреваются должностные лица АО «Корпорация развития Курской области» и еще двух коммерческих организаций», — отметила она.

По предварительной информации, названные организации предоставили пирамиды ненадлежащего качества. Волк подчеркнула, что прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований, что подтвердило строительно-техническое исследование.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ возбудили по материалам оперативных мероприятий регионального УФСБ России, добавила Волк.

Экс-гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

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