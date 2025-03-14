Сенатор обвинила Аскерова в утрате интеллекта из-за его слов об атаках на Белгород

Заявление экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об оправданности атак Вооруженных сил Украины на мирных жителей Белгорода говорит об утрате интеллекта. Об этом сообщила сенатор Совета Федерации от Белгородской области Жанна Чефранова в беседе с РИА Новости.

«Пример того, что образованные люди (а речь все-таки идет об экс-игроке «Что? Где? Когда?») могут терять свои интеллектуальные способности. И терять безвозвратно», — подчеркнула она.

Кроме того, такие утверждения являются «наглядным примером утраты духовности», добавила сенатор.

Накануне Аскеров в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал нормальными удары ВСУ по Белгороду. По его словам, атаки украинских войск на Россию оправданы.

В январе Аскерова внесли в список экстремистов и террористов. В декабре 2022 года журналиста включили в реестр иностранных агентов. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной возбуждения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

В феврале судебные материалы показали, что бывший участник «Что? Где? Когда?» задолжал в России более 130 тысяч рублей. Журналисты выяснили, что суд в сентябре 2023 года оштрафовал знатока на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иноагента в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову выписали третий иноагентский штраф на 50 тысяч рублей.

Ранее Аскеров признался, что уехал из России в Азербайджан.