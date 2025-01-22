Звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова внесли в список экстремистов и террористов

Журналиста, звезду телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом) внесли в список экстремистов и террористов. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

Также в списке появился член легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) Руслан Ижерский, который планировал совершить диверсии в трех регионах страны. В декабре 2024 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Аскеров был внесен в список иностранных агентов в декабре 2022 года. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

В январе 2024 года Аскерова оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. Также его дважды штрафовали в 2023 году.

Ранее украинскую алкогольную компанию «Баядера Холдинг» внесли в список террористов и экстремистов.