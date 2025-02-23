У звезды «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова нашли многотысячные долги

Бывший участник телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задолжал в России более 130 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, против звезды «Что? Где? Когда?» возбудили три исполнительных производства, последнее из которых открыли в начале февраля. Журналисты выяснили, что Савеловский районный суд в сентября 2023 года оштрафовал знатока на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иноагента в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову выписали третий иноагентский штраф на 50 тысяч рублей.

Росфинмониторинг в январе внес Аскерова в список экстремистов и террористов. Иноагентом Аскерова признали в декабре 2022 года. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

В январе 2024 года Аскерова оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. Также его дважды штрафовали в 2023 году.

Ранее украинскую алкогольную компанию «Баядера Холдинг» внесли в список террористов и экстремистов.