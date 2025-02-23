Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У звезды «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова нашли многотысячные долги

РИА Новости: Ровшан Аскеров задолжал в России 130 тысяч рублей
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший участник телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задолжал в России более 130 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, против звезды «Что? Где? Когда?» возбудили три исполнительных производства, последнее из которых открыли в начале февраля. Журналисты выяснили, что Савеловский районный суд в сентября 2023 года оштрафовал знатока на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иноагента в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову выписали третий иноагентский штраф на 50 тысяч рублей.

Росфинмониторинг в январе внес Аскерова в список экстремистов и террористов. Иноагентом Аскерова признали в декабре 2022 года. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

В январе 2024 года Аскерова оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента. Также его дважды штрафовали в 2023 году.

Ранее украинскую алкогольную компанию «Баядера Холдинг» внесли в список террористов и экстремистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами