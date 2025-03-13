Экс-знаток «Что? Где? Когда?» назвал нормой удары ВСУ по Белгороду

Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал нормальными удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на его YouTube-канале.

«Абсолютно. Ноль эмпатии», — сказал экс-знаток, отвечая на вопрос, считает ли он нормой удары ВСУ ракетами по жителям Белгорода.

По словам Аскерова, атаки украинских войск на Россию оправданы.

В январе Аскерова внесли в список экстремистов и террористов. В декабре 2022 года журналиста включили в реестр иностранных агентов. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной возбуждения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

В феврале судебные материалы показали, что бывший участник «Что? Где? Когда?» задолжал в России более 130 тысяч рублей. Журналисты выяснили, что суд в сентябре 2023 года оштрафовал знатока на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иноагента в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову выписали третий иноагентский штраф на 50 тысяч рублей.

Ранее Аскеров признался, что уехал из России в Азербайджан.