Аэропорт в Нижнем Новгороде приостановил прием и отправку самолетов

Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Стригино, расположенном в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты в 9:57 мск. В заявлении уточняется, что работа аэропорта была приостановлена ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рано утром 14 марта в московском аэропорту Внуково и калужском аэропорту Грабцево также ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Первая воздушная гавань приостановила работу в 6:13 мск, а вторая — в 5:25 мск. В 7:27 мск оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме.

Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве были уничтожены четыре украинских беспилотника. Обломки сбитых дронов упали на землю, на места выезжали сотрудники оперативных служб.

Еще один украинский беспилотник был ликвидирован в небе над Калужской областью. Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что дрон перехватили в районе города Обнинска.

Ранее фрагменты сбитого беспилотника рухнули на частный дом в Новой Москве.