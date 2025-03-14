Росавиация: в аэропортах Внуково и Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропортах московского Внуково и Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, Внуково приостанавливало прием и отправку рейсов с 6:13 мск, а калужская воздушная гавань — с 5:25. Ограничения сняли одновременно в 7:27. Во время действия ограничений на запасные аэродромы направили семь самолетов, летевших во Внуково.

Кореняко обратил внимание, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов на фоне атак беспилотников на российские регионы.

В ночь на 14 марта украинские беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в городе Туапсе Краснодарского края. В результате произошло возгорание на местной нефтебазе. Площадь пожара на объекте превысила 1000 квадратных метров. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на территорию России.