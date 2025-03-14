Обломки беспилотника упали на частный дом в Новой Москве

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник агентства заявил, что в инциденте никто не пострадал. Признаков пожара тоже не наблюдается.

Этим утром мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве отразили атаку четырех беспилотников. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Из-за атак дронов временные ограничения вводили в московском аэропорту Внуково.

Ночью также украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Туапсе Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Он добавил, что в тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее беспилотник сбили над Саратовской областью.