Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

Шапша: средства ПВО сбили украинский дрон в районе города Обнинска
close
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе города Обнинска.

«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», — добавил глава российского субъекта.

Рано утром 14 марта пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко заявил, что в двух аэропортах страны — московском Внуково и калужском Грабцево — были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Первая воздушная гавань приостановила работу в 6:13 мск, а вторая — в 5:25 мск.

Позже мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о попытке украинских БПЛА атаковать Москву. Как он отметил, всего средства ПВО сбили четыре летательных аппарата. Обломки дронов упали на землю, в настоящее время их ликвидируют сотрудники профильных служб.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами