В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что дрон был уничтожен в районе города Обнинска.

«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», — добавил глава российского субъекта.

Рано утром 14 марта пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко заявил, что в двух аэропортах страны — московском Внуково и калужском Грабцево — были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Первая воздушная гавань приостановила работу в 6:13 мск, а вторая — в 5:25 мск.

Позже мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о попытке украинских БПЛА атаковать Москву. Как он отметил, всего средства ПВО сбили четыре летательных аппарата. Обломки дронов упали на землю, в настоящее время их ликвидируют сотрудники профильных служб.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе.