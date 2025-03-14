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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников

Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

В Москве отразили атаку четырех беспилотников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее временные ограничения были введены в московском аэропорту Внуково.

Ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Туапсе Краснодарского края.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Он добавил, что в тушении пожара принимают участие 121 человек, задействовано 39 единиц техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее БПЛА сбили над Саратовской областью.

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