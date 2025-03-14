Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников

В Москве отразили атаку четырех беспилотников. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

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