В Москве арестовали фигуранта дела, возбужденного после взрыва в «Алых парусах»

Суд арестовал фигуранта дела о незаконной миграции после взрыва в ЖК в Москве

Российский суд арестовал одного из фигурантов дела об организации нелегальной миграции, возбужденного после взрыва в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Один из фигурантов <...> был арестован <...> 12 февраля», — говорится в публикации.

По информации агентства, подозреваемый не стал обжаловать решение суда.

3 февраля в фойе первого этажа жилого дома, расположенного на территории московского ЖК «Алые паруса», сработало взрывное устройство. В результате пострадали пять человек, включая консьержа.

В правоохранительных органах считают, что организаторы взрыва хотели устранить главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Мужчина получил серьезные ранения, в связи с чем его спасти не удалось.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении и начал расследование. 22 февраля в Москве задержали двух человек, подозреваемых в совершении данного преступления.

В марте стало известно, что сотрудники профильных служб завели еще одно уголовное дело. Его возбудили по статье об организации нелегальной миграции.

Ранее в правоохранительных органах назвали возможный мотив покушения на Армена Саркисяна.