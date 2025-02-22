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В Москве задержали подозреваемых по делу о подрыве создателя батальона «Арбат»

RT: по делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах» задержаны двое подозреваемых
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Донецкое агентство новостей/Архив

В Москве задержали двух подозреваемых по делу об убийстве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, сообщает RT.

По информации издания, двоих мужчин, 44-летниго Армана П. и 61-летниго Грачью П., задержали почти две недели назад.

«Мы до конца не знаем, за что задержали брата. Нам удалось с ним связаться, он передал, что его подозревают во взрыве в Москве. Адвоката у него нет», — поделился с изданием брат одного из задержанных, 44-летнего Армана П.

Отмечается, что Грачья является преподавателем спортивно-бальных танцев, а Арман у него учился во время проживания в Армении.

7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны основателя добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Армена Саркисяна, который погиб при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса».

Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» погиб 3 февраля в результате взрыва в столичном жилом комплексе «Алые паруса».

Ранее был установлен предполагаемый пособник убийства в «Алых парусах».

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